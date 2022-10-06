¿Preparado para una estrategia multi-CDN? Súmanos como tu plataforma europea de confianza
Cobramos por GB, no por petición. Sin sorpresas en tu factura
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Nuestra tecnología nace, se opera y se aloja en Europa. Tus datos y tus logs se gestionan bajo tus directrices, fuera del alcance de legislaciones extraterritoriales como la CLOUD Act.
Programa tu propia lógica de enrutado con VCL. Ajusta las reglas de tráfico y seguridad con precisión. Despliega en segundos y restituye los cambios rápido, si te hace falta. Ejecutamos esa lógica en el edge, lo más cerca posible de tus usuarios, para proteger y acelerar cada petición.
Nuestra plataforma de última generación está basada en Varnish Enterprise
Si tu empresa es de tamaño medio, puedes contar con el mismo catálogo de seguridad y rendimiento que usan nuestros clientes más grandes: WAF, Anti-DDoS, baja latencia en la entrega de contenido y más. Y si te preocupa el tráfico de bots y agentes de IA, tienes soluciones de gestión y gobernanza pensadas para eso.
Medios de comunicación, e-commerces y cualquier empresa con presencia en internet gestionan su seguridad y su entrega de contenido desde un único panel.
El mismo ingeniero que configura tu WAF, tu Anti-DDoS y tu CDN es quien resuelve tus incidencias, mucho más rápido. Y funciona igual de bien si tu equipo técnico es de diez personas o de una sola.
Así es como exprimes tus recursos tecnológicos y multiplicas tu margen operativo.
Certificados en ENS categoría ALTA, ISO 27001 y RGPD para proteger tus activos críticos
No somos un proveedor más; somos tu aliado y actuamos con la flexibilidad y rapidez que tu organización requiere