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La plataforma detecta anomalías de tráfico las 24 horas y puede desplegar alertas o reacciones automatizadas.
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¿Preparado para una estrategia multi-CDN? Súmanos como tu plataforma europea de confianza

Cobramos por GB, no por petición. Sin sorpresas en tu factura

Impulsamos el sector tecnológico europeo

Nuestra tecnología nace, se opera y se aloja en Europa. Tus datos y tus logs se gestionan bajo tus directrices, fuera del alcance de legislaciones extraterritoriales como la CLOUD Act.

Tecnología europea

Todo el potencial del edge computing

Programa tu propia lógica de enrutado con VCL. Ajusta las reglas de tráfico y seguridad con precisión. Despliega en segundos y restituye los cambios rápido, si te hace falta. Ejecutamos esa lógica en el edge, lo más cerca posible de tus usuarios, para proteger y acelerar cada petición.

Nuestra plataforma de última generación está basada en Varnish Enterprise

Red distribuída en el mundo

Más de 70 PoP de máxima potencia repartidos estratégicamente en cuarenta países distribuyen y protegen tus sitios y aplicaciones web. Y si necesitas más, los abrimos rápidamente donde te hagan falta.

Centrados en el cliente

Somos una CDN boutique: el mismo ingeniero sigue tu cuenta desde el primer contrato y conoce cada detalle de tu configuración.

Protección para el futuro

Securizamos la capa de transporte frente a intentos de ataque de ingeniería inversa utilizando cifrado en criptografía poscuántica. De esta forma protegemos ante ataques harvest now and decript later.

Por qué Transparent Edge

Una plataforma, todas las soluciones

Si tu empresa es de tamaño medio, puedes contar con el mismo catálogo de seguridad y rendimiento que usan nuestros clientes más grandes: WAF, Anti-DDoS, baja latencia en la entrega de contenido y más. Y si te preocupa el tráfico de bots y agentes de IA, tienes soluciones de gestión y gobernanza pensadas para eso.

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CASOS DE ÉXITO

Conoce de primera mano la experiencia de nuestros clientes: cómo entregamos su contenido y protegemos sus sitios web.

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Rendimiento y seguridad para tus sitios y aplicaciones web

Medios de comunicación, e-commerces y cualquier empresa con presencia en internet gestionan su seguridad y su entrega de contenido desde un único panel.

El mismo ingeniero que configura tu WAF, tu Anti-DDoS y tu CDN es quien resuelve tus incidencias, mucho más rápido. Y funciona igual de bien si tu equipo técnico es de diez personas o de una sola.

Así es como exprimes tus recursos tecnológicos y multiplicas tu margen operativo.

Qué nos hace diferentes

Certificados en ENS categoría ALTA, ISO 27001 y RGPD para proteger tus activos críticos

ISO 27001:2002
Gestionamos la infraestructura en la que se basa todo proyecto en internet. Nos aseguramos de que esté bien dimensionada, evitando consumos excesivos, recursos ociosos y con total capacidad de escalado.
Cuando necesitas soporte, hablas directamente con nuestros ingenieros nivel 3. En español o en inglés. Somos proactivos y reaccionamos rápidamente.
Nuestro acompañamiento tecnológico es completo y todo proyecto es único para nosotros. Nos adaptamos a ti y nos integramos con tu equipo de Sistemas, también 24×7 si nos necesitas así.
Cambia a Transparent Edge

No somos un proveedor más; somos tu aliado y actuamos con la flexibilidad y rapidez que tu organización requiere

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16 Jun 26

Multiorigen sin tocar DNS
La configuración multiorigen de Transparent Edge permite asignar distintos backends según cualquier elemento de la petición HTTP. El VCL permite ajustar las reglas de enrutado con gran precisión, se despliega en segundos y se puede revertir igual de rápido.
Sonia Arevalo
Sonia Arévalo
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